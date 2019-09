Com hotéis lotados, 1ª Expoacrelândia agita cidade com rodeio, shows e muita festa

Os hotéis de Acrelândia estão lotados para a 1ª ExpoAcrelândia, que começa logo mais (quinta-feira, 12) às 18h com o rodeio e show gospel. A festa vai até dia 15, atraindo centenas de pessoas de Acrelândia e região. A organização prevê que 3.00 passem pelo parque da Associação dos Pecuaristas de Acrelândia todos os dias.

O rodeio tem premiação alta, que começa com R$ 2,5 mil para o 1º lugar. Haverá shows, torneio leiteiro, palestras, avaliação de crediário rural, entre outras atividades voltadas ao desenvolvimento do agronegócio.

No sábado haverá entrega de maquinário, palestra e inauguração do Parque de Rodeio Orleir Cameli, evento que contará com a presença do governador Gladson Cameli.