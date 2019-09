Caminhão que esperava na balsa perde o freio e cai no Rio Abunã

Localizado a 342,79 metros ao nível do mar, Jordão é o município mais alto do Acre. A Wikipedia classificou os mais altos de cada Estado levando em conta algumas questões, como a retirada dos morros que ficam na zona rural para efeito de comparação.

“Para efeitos desta classificação, é contada a altitude da sede do município, desconsiderando-se as localidades mais altas fora da sede e os morros que ficam na zona rural, na medida em que os valores de tais localidades levariam a enormes distorções”, explica a enciclopédia virtual.

Devido a sua altitude, Jordão registra temperaturas abaixo de 15 °C no inverno (chuvas na Amazônia) , a mais baixa temperatura registrada na cidade foi de 9,6 °C em abril de 2009.

O nome do município de Jordão como se sabe é o mesmo nome do rio que banha este município, junto com o rio Tarauacá. Em outros tempos este rio chamava-se “riozinho”. Fontes relatam que um senhor vindo da Ucrânia por nome de Antônio Jordão veio a residir próximo as margens do rio, e daí em diante as pessoas se dirigiam a este, como rio Jordão, e não mais riozinho.

Surgida no período áureo da borracha, a Vila Jordão só ganhou o status de Município no dia 28 de abril de 1992 quando por força da Lei 1.034 teve seu território de 6.695,5 km² desmembrado do município de Tarauacá. Jordão possui cerca de 7 mil habitantes.