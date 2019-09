Azul Linhas Aéreas anuncia que voltará a operar no Acre em abril de 2020

O presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, anunciou com exclusividade ao ac24horas, na manhã desta quinta-feira, 12, durante o anúncio de apresentação do novo avião da companhia, o Embraer 195 E-2, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, que a empresa voltará a operacionalizar no Estado do Acre a partir de abril de 2020. A aeronaves da Azul atuavam na maioria do Estados, menos no Acre.

A Azul deixou de operar no Acre desde fevereiro de 2016. Na época, a empresa tinha voo diário de Rio Branco para Porto Velho. De acordo com o CEO da empresa, a partir de abril do ano que vem a companhia vai operar um voo inédito e direto de Rio Branco a Belo Horizonte, o segundo maior centro de distribuição de voos do País. De lá, os passageiros poderão fazer diversas conexões como ocorre em Brasília. A expectativa que com a chegada da empresa, os preços das passagens áereas reduzam consideravelmente. No Estado já atual a Latam e a GOL.

Durante a solenidade, Rodgerson enfatizou a imprensa que a empresa fará aquisição de 6 novas aeronaves Embraer 195 E-2 neste ano e mais 20 a partir do ano que vem. Ele garantiu aos presentes que os aviões novos trabalharão no Acre e ressaltou que os aviões possuem 136 acentos e proporciona 15% menos consumo de combustível que as demais aeronaves que atuam no mercado.

“Eu acho que agora que nós temos a maior aeronave brasileira que já foi fabricado, com custo muito mais baixo, agora nós voltaremos para o Acre. No ano que vem vocês vão ver aeronaves da azul fabricadas no Brasil voando pelos céus do Acre”, disse o presidente.

