Abate de bovinos cresce 3,7% no 2º trimestre de 2019 no Acre

Policiais civis da Delegacia Geral de Polícia do município de Tarauacá e Feijó prenderam na madrugada desta quinta-feira, 11, Ernesto Nonato da Silva Souza, conhecido como Neto. Ele foi encontrado numa residência localizada no bairro Avelino Leal, e é apontado como o traficante de maior influência da regional Tarauacá/Envira. A operação agiu de maneira conjunta na prisão do acusado, com cerca de 20 policiais civis e militares.

Segundo o delegado que conduziu a operação, Valdinei Soares, o “Neto”, já vinha sendo investigado desde 2015. “A diligência estava em averiguação há três meses, mas desde 2015 ele já vinha sendo investigado”, disse Soares. O delegado explica que só agora a polícia conseguiu provas concretas que pudessem resultar na prisão do suspeito. “Agora a polícia conseguiu elementos mais robustos para pedir a prisão preventiva dele [Neto]”, esclarece.

A polícia também localizou em poder do homem acusado de tráfico de entorpecente, três veículos de luxo, sendo um carro modelo Honda City, um Hyundai Veloster e uma motocicleta modelo Honda/CB 1000R.

A delegacia suspeita que o traficante possa ter ligações com alguns crimes ocorridos na região, uma vez os furtos e assaltos podem ser praticados com ordem de traficantes. A polícia pediu a prisão preventiva de Neto e indisponibilidade dos bens encontrados com ele. O suspeito e os veículos apreendidos foram levados para a delegacia para procedimentos cabíveis.