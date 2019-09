Zen diz que governo coloca “Jabuti na forquilha” na partilha do pré-sal

“O governo quer apagar fogo com gasolina quando emite uma nota inconsistente contra os servidores da Saúde”, criticou o deputado Roberto Duarte (MDB). Segundo ele, uma dos parágrafos da nota diz que, “a depredação do patrimônio público em função da invasão da Sesacre será entregue a polícia para apuração e responsabilização dos culpados”.

De acordo com Duarte, os servidores não invadiram a Sesacre, muito menos houve depredação. “Ninguém invade sua própria casa”, salientou. “Exijo respeito aos servidores e um posicionamento claro dessa Casa”, exigiu.

Roberto Duarte disse que no encontro dos servidores com os deputados ficou patente que a maioria votou no atual governo. “Não mereciam ser tratados como vagabundos”, lamentou o parlamentar. Para ele, o governador Gladson Cameli precisa abrir um canal de negociação com os Sindicatos. Quanto ao coronel da Saúde, disse que o governador não precisa ser pressionado para demiti-lo do cargo.