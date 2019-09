Treze casos de meningite foram confirmados no Acre em 2019

Apesar de um número preocupante, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) afirma que não há surto da doença no Acre. Até agora, a rede estadual recebeu 48 casos suspeitos de meningite em 2019. Destes, somente 13 foram confirmados e outros cinco seguem em observação no hospital.

Para as equipe de saúde, os casos registrados até o momento estão dentro da normalidade e ainda bem abaixo do que fora registrado no ano passado no mesmo período do ano.

Outro fator que indica que não há surto de meningite no Acre, segundo os profissionais da Sesacre, é que os casos que já foram confirmados não possuem ligação nenhuma entre si.

Entre os casos confirmados de meningite, estão a viral, fúngica e bacteriana. “Em casos assim, tomamos todo cuidado de acompanhamento dos contatos mais próximos da pessoa diagnosticada. Esses contatos recebem a quimioprofilaxia e seguem acompanhados por um período de 10 dias”, disse a coordenadora da área técnica das meningites do estado, Helena Catão, em entrevista ao Jornal do Acre.

Quimioprofilaxia faz parte da medicina preventiva é a especialidade médica que se dedica à prevenção da doença ao invés de seu tratamento.

Caso recente

Uma advogada que foi diagnosticada com meningite bacteriana no último final de semana segue internada sob observação médica no pronto-socorro de Rio Branco. A mulher recebeu a confirmação da doença após ser transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no bairro Sobral para a unidade emergência da capital acreana.

Por meio da coleta de liquor do canal vertebral para exame laboratorial, foi constatada a meningite bacteriana.