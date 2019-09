TRE-AC fica em 7º entre os 93 tribunais do país no Ranking da Transparência do CNJ

A sucuri é uma das serpentes mais temidas e belas do mundo animal. Apelidada pelos norte-americanos de anaconda, transmite uma imagem mais agressiva do que realmente é. Uma cena rara captada por moradores do estado vizinho, Rondônia, mostra bem essa disparidade. Com a baixa nas águas do rio Abunã, uma bela e gigantesca sucuri aproveitou uma manhã para tomar sol sobre um galho seco de árvore. O vídeo foi divulgado na rede social do site Rondoniaovivo.

O rio Abunã é um dos afluentes do curso alto do rio Madeira, que forma quase toda a fronteira norte entre Bolívia (departamento de Pando) e Brasil (estados de Acre e Rondônia). Também tem como povoações de importância em suas margens os ribeirinhos do município de Plácido de Castro, no Acre.

Nas imagens, a bela sucuri aparece calma e não espanta quem passa de barco. A serpente não é tão perigosa como se costuma pensar, muito menos venenosa. Elas conseguem passar até seis meses sem comer.

Sem água, a sucuri não sobrevive, por isso ela escolhe rios e regiões alagadas para viver. A Amazônia e o Pantanal são verdadeiros paraísos para a espécie. O peso de quase 100 kg a faz ser considerada a cobra mais pesada do mundo.