“Thaumaturgo Fest” promove encontro das artes no Centro Cultural Thaumaturgo Filho

O Centro Cultural Thaumaturgo Filho, no Conjunto Manoel Julião, promove no próximo dia 19 de setembro, a partir das 19 horas, o “Thaumaturgo Fest – O encontro das artes”, que pretende reunir todas as ações da unidade.

O evento é gratuito. O endereço do Centro Cultural Thaumaturgo Filho é Rua Luiz Z. Da Silva, 499.