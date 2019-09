Sindicatos repudiam conduta de “coronel da saúde” durante ato grevista na SESACRE

Os crimes violentos intencionais letais, como são denominados os homicídios pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, caíram de 500 para 396 ocorrências entre 2017 e 2018 no Acre. De acordo com o relatório do Fórúm divulgado na manhã desta terça-feira (10) a queda de homicídios ocorreu em 23 das 27 Unidades da Federação. A redução foi proporcionalmente mais acentuada no Acre, que registrou menos 25% no total de mortes, mas foi em Pernambuco (-23,4%) que a queda teve maior peso, segundo análise do Fórum.

No Estado nordestino, houve 1.257 homicídios a menos no ano passado, em relação a 2017. A queda no território pernambucano representa quase 20% de toda a redução nacional.

Os latrocínios também caíram no Acre -de 26 para 20 no período analisado – e só registrou um caso de lesão corporal seguido de morte.

Mesmo com essas quedas, quando se leva em conta os casos de anos passados (2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018) o Acre aparece com 54% de crescimento nas mortes violentas, o 3º maior do período, perdendo apenas para Amapá e Roraima.