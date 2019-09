Segundo dia de greve na saúde começa com concentração no PS

O segundo dia de greve dos servidores da saúde acreana começa nesta quarta-feira, 11, com concentração no Pronto-Socorro em Rio Branco.

Dezenas de servidores já estão no local, que é um dos principais gargalos da atual gestão. Mesmo com a inauguração da verticalização, os velhos problemas do Pronto-Socorro persistem com a falta de profissionais, corredores lotados e demora para a realização de procedimentos.

Com a greve, a tendência é que os atendimentos piorem ainda mais. Nesta terça-feira, por exemplo, o portão da unidade estava fechado no cadeado.

É grande a expectativa de como serão os ânimos entre governo e servidores depois do dia tenso que foi a terça-feira, com troca de acusações e quase as vias de fato entre o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) e o secretário-adjunto executivo da Secretaria de Saúde, o coronel do Exército, Jorge Rezende.

A troca de empurrões entre os dois rendeu notas de esclarecimentos de ambos os lados. A última foi publicada pelo Conselho Regional de Farmácia que afirma indignação pelo fato dos servidores da saúde terem sido chamados de vagabundos por Jorge Rezende.

A programação é que depois do Pronto-Socorro, os servidores se dirijam até a sede da Sesacre, no centro da cidade. Para evitar as mesmas imagens de ontem, há a expectativa de um reforço da segurança no local.