Polícia Civil do município de Epitaciolândia detém suspeitos de crime de latrocínio

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), por meio do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade (PPGLI) da Universidade Federal do Acre (UFAC), tornou pública a abertura de processo seletivo para preenchimento de vaga para doutorado e mestrado da instituição.

O edital foi publicado no site oficial da Instituição nesta quarta-feira (11).

Serão ofertadas 15 (quinze) vagas para o Curso de Doutorado e 23 (vinte e três) vagas para o Curso de Mestrado do PPGLI da UFAC.

Os aprovados ingressam no mês de março do ano letivo de 2020 e defesa da Tese até o mês de fevereiro do ano letivo de 2024, para o Doutorado, e com ingresso no mês de março do ano letivo de 2020 e defesa da Dissertação até o mês de fevereiro do ano letivo de 2022, para o Mestrado.

As inscrições serão gratuitas, em formato eletrônico, no período de 26 de outubro a 1º de novembro de 2019 no site da Universidade Federal do Acre, por intermédio do link: http://sistemas.ufac.br/ppgli

Confira o edital AQUI.