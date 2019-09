Moradores do ramal Bom Jesus fecham rodovia AC-40 em protesto contra ruas intrafegáveis

Moradores do Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, fecharam na manhã quarta-feira (11) a rodovia AC-40, em Rio Branco. Os manifestantes pedem melhorias nas ruas e iluminação na região.

Os moradores estão cansados das promessas da prefeitura e informaram a reportagem do ac24horas, que o bairro está abandonado há mais de três anos, quando o Programa Ruas do Povo entrou no bairro fez algumas ruas malfeitas, jogando somente brita e pinche e depois parou, alegando ser o período de chuva e que retornariam no ano seguinte, o que não aconteceu.

“Muitas das rua estão intrafegáveis, muito buraco com água empossada, em época de chuva vira lama, e falta de iluminação facilitando a ação de bandidos, precisamos de uma resposta da prefeitura, se as máquinas não entrarem no bairro e os carros que fazem os reparos nos poste de iluminação, a rodovia vai fechar por tempo indeterminado”, disse um morador.

O trânsito na região ficou totalmente parado, vários carros formaram uma fila de aproximadamente um quilômetro.

A Polícia Militar esteve no local garantindo o direito dos manifestantes e segurança dos motoristas e após uma negociação os moradores liberaram a rodovia.