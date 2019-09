Jordão é o município mais alto do Acre, diz portal de pesquisa

Visando o aumento da competitividade das indústrias do setor gráfico, a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado (Sindigraf) promoveram, por meio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), uma série de ações para estimular o segmento.

Entre as iniciativas, o programa está levando consultorias, capacitações e também oportunizou aos empresários a participação na FuturePrint, Feira de Tecnologias de Impressão para os mercados de serigrafia, sign e têxtil, considerada a mais importante feira para geração e transformação de negócios, estímulo ao conhecimento empresarial e profissional e apoio à evolução de mercados e segmentos da indústria da impressão e comunicação visual.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) tem apoiado esta iniciativa, desenvolvendo para o programa as atividades técnicas de consultoria e capacitação. Um dos participantes da consultoria prestada nas últimas semanas pelo Procompi foi o empresário Dirceu Cipriani, proprietário da Nossa Gráfica. Segundo ele, a capacitação lhe mostrou uma nova visão.

“Aprendemos que precisamos nos adaptar e acompanhar as inovações do mercado. Foi trabalhado questões voltadas para o sistema de lucro, orçamento e outras orientações essenciais para não sermos surpreendidos com prejuízos no fim do mês. O consultor nos mostrou, ainda, a importância de fidelizar e solucionar o problema do cliente que nos procura. Iniciativas como essa são essenciais para quem vive longe dos grandes centros do país, pois todos nós temos que nos manter atualizados”, ressaltou Cipriani.

Para o empresário Leônidas Araújo Neto, da gráfica Printac, a consultoria foi importante e oportuna, considerando a necessidade de atualização do setor no Estado. “Somos gratos à FIEAC, ao IEL e ao Sindigraf por nos ofertar essa chance de melhorarmos os nossos serviços. Essa consultoria dará um upgrade de conhecimento aos nossos funcionários na parte da produção gráfica e, sobretudo, impressão. Temos que estar sempre atentos às tendências do setor gráfico no Brasil e no Mundo”, assinalou.

De acordo com o presidente do Sindigraf, José Afonso Boaventura, trata-se de uma grande oportunidade para as empresas do ramo gráfico otimizarem seus processos produtivos. Já o presidente da FIEAC, José Adriano, destaca que a Federação das Indústrias irá intensificar cada vez mais as ações que promovam a competitividade entre as empresas.

O administrador José Pires de Araújo Jr., responsável pela consultoria, ministrou curso na última semana voltado aos empresários do setor e também palestrou, na sede da FIEAC, abordando como tema as mudanças e inovações do mercado gráfico. “Hoje há uma integração das tecnologias que estão chegando com o que já existe, como offset, flexografia e impressão digital. Com isso, a indústria gráfica passa a ser uma indústria de comunicação também”, frisou o consultor.

Sobre o Procompi – O Procompi é um programa de apoio à competitividade das micro e pequenas indústrias, resultante de uma parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Sebrae Nacional.

O programa tem o objetivo de fortalecer, de forma sustentável, as empresas do setor gráfico, potencializando a inovação e a tecnologia na produção, promovendo a geração de novos negócios com ampliação de mercado e estimulando a cooperação entre as empresas acreanas.

Assessoria FIEAC