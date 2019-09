Jovens andam pendurados nas janelas de carro dentro da UFAC

Um vídeo encaminhado à redação do ac24horas mostra jovens se divertindo de uma forma inusitada dentro do campus da Universidade Federal do Acre.

Segundo o internauta que gravou e enviou o vídeo, apesar de não aparecer nas imagens, além dos três jovens que estão pendurados nas janelas do veículo, há um outro jovem que vai no capô do carro.

Apesar de ser uma infração de trânsito e ter o risco de um dos jovens cair e se machucar, as imagens não aparentam que os jovens estejam em alta velocidade ou consumindo bebida alcoólica. Ao que parece, é nada mais do que uma “traquinagem” da juventude.

Veja o vídeo: