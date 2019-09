Homem é ferido com um tiro enquanto conversava com amigo em frente de casa

Ronaldo da Silva Conceição, de 21 anos, foi ferido com um tiro nas costas em via pública na madrugada desta quarta-feira (11). O crime aconteceu na rua Santa Inês, no bairro Santa Inês, região do 2° Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ronaldo estava conversando com um amigo em frente a sua casa, quando um homem não identificado se aproximou a pé e de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Ronaldo foi ferido com um tiro nas costas. O amigo saiu ileso. O criminoso após a ação fugiu correndo tomando rumo ignorado.

A viatura do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime, fizeram várias rondas na região, mas ele não foi encontrado.

A Polícia Civil vai investigar o caso através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).