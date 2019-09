Estudantes fora do ensino superior têm até esta quarta para concorrer ao Fies

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta quinta-feira, 12, uma frente fria chega ao Acre e muda o tempo em todo o Estado. Segundo a previsão, esta frente fria traz mais um evento de friagem ao estado, mas que será de fraca intensidade e só diminuirá levemente o forte calor dos últimos dias.

Em Rio Branco, no Vale do Acre e no leste do Estado, o sol aparece sempre entre nuvens, o tempo fica abafado, com céu variando de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite.

Na capital acreana, as temperaturas devem oscilar entre mínima de 22°C e máxima de 34°C. Nas demais regiões do Estado o sol aparece sempre entre muitas nuvens, céu nublado, e a qualquer hora do dia pode ocorrer pancadas de chuva com trovoadas.