Economista, gerente e atendente: veja as 25 vagas de emprego desta quarta em Rio Branco

Mesmo com as águas do Rio Iaco abaixo de 1 metro, o Depasa tem conseguido manter o abastecimento regularizado. Mas a meta do órgão é ainda mais ousada.

O presidente do Depasa, Zenil Chaves disse que o projeto é fornecer água 24 horas ao dia para a população de Sena. “Estamos fazendo os estudos para melhorar as manobras e promover as intervenções para abastecer todos os bairros, todos os dias, para então abastecer 24 horas”, disse Chaves.