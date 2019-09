Conselho tutelar de Cruzeiro do Sul terá 10 membros

O 1° Leilão Direito de Viver de Cruzeiro do Sul será realizado no dia 13 de outubro, na Fazenda 3 Irmãos, na Estrada do Guajará. O objetivo é arrecadar recursos para a rede Hospitalar de Amor, que tem unidade em Rio Branco.

Em Cruzeiro do Sul, a partir de novembro, na maternidade da cidade, haverá uma unidade fixa de prevenção e diagnóstico de câncer do Hospital de Amor. Uma carreta com mamógrafo também ficará em Cruzeiro do Sul para atender as mulheres das cidades próximas.

A organização do evento já obteve dos criadores do Juruá, a doação de 40 cabeças de gado para o leilão.

O coordenador de captação de recursos do Hospital do Amor, Daniel Moreira, cita que em Rio Branco já foram realizados 6 leilões e que “a receptividade dos cruzeirenses, é boa com relação ao leilão”.

A unidades do Hospital do Amor de Rio Branco atua na prevenção e diagnóstico por meio de exames de mamografia e o PCCU, de colo do útero. Já o tratamento é feito em São Paulo ou Rondônia. Segundo Daniel Moreira, em Rondônia, há 600 acreanos em tratamento e 60 são de cidades do Vale do Juruá.