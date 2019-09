Chuva com ventos derruba árvore em frente à casa de Chico Mendes

Chuva rápida com ventos relativamente fortes, ocorrida na tarde desta quarta-feira, 11, derrubaram uma árvore do tipo castanhola (Terminalia catappa) em frente à casa mundialmente conhecida por ser o lugar onde o líder sindical Chico Mendes foi assassinado, em 1988, em Xapuri. Único bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Acre (IPHAN), a casa de memórias, que se encontra atualmente fechada, não sofreu danos por conta do incidente.

Sobre a Casa

A Casa de Chico Mendes fica localizada na Batista de Moraes, nº 10, Setor 1, Distrito 1, Lote 290, no centro de Xapuri. Foi lá que o líder sindical e seringueiro Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, passou os últimos dois anos da sua vida dedicado ao movimento de resistência dos trabalhadores locais e à luta contra a devastação da Amazônia.

Pintada de azul turquesa, a casa guarda um acervo dos objetos pessoais do seringueiro e mantém o mobiliário do momento em que ele morreu por um tiro de espingarda, na noite de 22 de dezembro de 1988, após sucessivos atentados encomendados por fazendeiros locais.

O tombamento da Casa de Chico Mendes aconteceu em 2011 e foi importante para garantir a preservação do local, já que a paisagem estava em processo de descaracterização, com a derrubada de algumas árvores e uma invasão urbana no bosque.

Com informações do Iphan.