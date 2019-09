Campeonato Brasileense de Futsal já tem seus primeiros campeões

A Prefeitura de Brasileia, por meio da Gerencia de Esportes, realizou na noite de terça-feira (10), no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, as finais do Campeonato Brasileense de Futsal das categorias sub-11, sub-14, sub-17 e Feminino adulto.

Chegando a fase final do Campeonato Brasileense de Futsal as equipes das categorias do Sub 11 aos 17 e Feminino adulto disputaram as partidas que definirão os grandes campeões da noite. O público compareceu em peso para acompanhar as disputas.

A Prefeita Fernanda Hassem que esteve presente no Ginásio Eduardo Lopes Pessoa falou a respeito dos níveis das partidas e da fase final da competição. “Ter participado, hoje, dessas primeiras finais do campeonato e ver a casa cheia e a torcida vibrando junto aos seus times é motivo de muita alegria, isso só mostra o quanto tem dado certo o trabalho que a equipe do esporte, os atletas de cada time e a população vem realizando”, destacou Fernanda Hassem.

Os campeões da noite foram os seguintes times: Sub 11 – Du Bola; Sub 14 – Ponte Preta; Sub 17 – Ponte Preta e Feminino Adulto – Brasileia.

No dia 12 de setembro será realizada as finais das seguintes categorias: 1° Divisão Revolução x Jaraguá; Master Oriente x Darma e Segunda Divisão CSK x Liberdade.