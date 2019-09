Atitude de coronel dobrou número de grevistas na Saúde, diz Jenilson

O deputado Fagner Calegário (sem partido) criticou a secretária de Saúde, Mônica Feres, pelo mau desempenho na Secretaria de Saúde. Disse que descobriu ser ela parente de um dos assessores do governador Gladson, o Ricardo França. “Ele é cunhado da Mônica e o coronel Jorge Resende é cunhado dela também”, afirmou.

Para Calegário, esse grau de parentesco no governo é no mínimo suspeito. “O Ricardo é um menino muito “traquina” pelo que fiquei sabendo e o governo do Estado um “maluvido”, como dizia minha avó”, salientou. Ele entende que o governador Gladson precisa dialogar com os servidores em greve.