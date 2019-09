A convite de vereador petista, presidente de bairro critica prefeita

A convite do vereador do PT, Mamed Dankar, o ex-presidente do bairro Cidade Povo, conhecido como Robson da Cidade do Povo, ocupou a tribuna da Câmara para fazer severas críticas a gestão da prefeita Socorro Neri (PSB). Mostrando imagens da Cidade do Povo com ruas esburacadas disse ser o retrato do descaso da prefeitura. Criticou duramente as péssimas condições dos ônibus que fazem o atendimento. “Somos gente, não merecemos tanto desprezos por parte da prefeita Socorro Neri (PSB)”.

Segundo ele, a iluminação pública está em péssimas condições. “Quando não falta a lâmpada, falta o braço de suporte dos postes”. Robson cobrou dos vereadores da base da prefeita Socorro para que a levem para visitar a periferia da cidade que está completamente abandonada. Para ele, o mais grave, porém, é o que o tem de pior é colocado na Cidade do Povo, principalmente ônibus velhos.

Robson lamentou que no próximo ano em que haverá eleições vai aparecer candidato na Cidade do Povo como salvadores da pátria. “Só lembram da gente na hora do voto, mas o povo saberá dá a resposta nas urnas”. O uso da tribuna por parte de Robson se deve a uma ideia da vereadora Lene Petecão (PSD) que criou a “Tribuna Popular”.