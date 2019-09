Vídeo mostra “coronel da saúde” e deputado quase saindo no tapa durante ato grevista

Dezenas de servidores da Secretaria Estadual de Saúde do Acre já se encontram aglomerados em frente à sede da Sesacre durante ato grevista, que inicia nesta terça-feira, dia 10. Uma reunião que durou mais de quatro horas não chegou a um consenso com representantes do governo e os funcionários da saúde decidiram deflagrar a greve por tempo indeterminado.

“As pautas que a gente reivindica desde janeiro o Governo não se compromete com data de concretização e consolidação de nenhuma. Ficaram de enviar um documento oficial amanhã das nossas pautas. A greve está mantida por tempo indeterminado em todo o estado. Vamos nos concentrar em frente à Sesacre e vamos aguardar a manifestação do governo. Se eles mudarem e atenderem as nossas pautas, a gente coloca para apreciação da categoria, se a conversar for a mesma de hoje a greve vai seguir por muito tempo”, explica Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

As principais reivindicações da categoria são a regulamentação do Pró-Saúde, melhoria nas condições de trabalho, concurso público, revisão do plano de carreiras e salários e definição da etapa alimentação.

Hoje, a categoria promete fazer uma caminhada ate a Casa Civil, onde esperam receber algum posicionado por parte do governo. De lá, retornam para a Sesacre.