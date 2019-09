Vídeo mostra chuva de granizo na zona rural de Brasileia

A Mesa Diretora da Assembleia decidiu criar uma Comissão Especial para analisar a partir de hoje os vetos a nove projetos por parte do governador Gladson Cameli (Progressistas) que se encontra viajando para a Alemanha. A intenção dos parlamentares, da oposição e da base do governo é derrubar todos os vetos. Assessoria do governador pretende manter os vetos travando uma batalha com o Poder Legislativo.

O vice-governador major Rocha (PSDB) esteve com o presidente da Aleac, deputado Nicolau Junior (Progressistas) quando o assunto foi debatido. A ideia de Rocha é encontrar o caminho do entendimento com os deputados. Ele, que já foi parlamentar também, compreende a importância de preservar a independência do Legislativo.

CPI dos Consignados

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar supostas irregularidades na contratação de empréstimos de servidores junto aos bancos se reúne hoje para estabelecer a agenda de trabalho. A CPI é presidida pelo deputado Edvaldo Magalhães (PC do B).