Quer coragem para viver o seu futuro agora?

Kim Kardashian chora após seu teste dar positivo para Lúpus. A empresária passou por momentos difíceis em episódio de Keeping Up With the Kardashians. Durante consulta ao médico, Kim foi às lágrimas ao descobrir que seu teste deu positivo para o Lúpus.

Após fazer um exame de sangue para determinar a causa de alguns dolorosos sintomas físicos, que já estava enfrentando há algum tempo—articulações inchadas, dores de cabeça, fadiga geral—a fundadora da marca de maquiagem sucesso no mundo inteiro KKW Beauty recebeu uma ligação do Dr. Daniel Wallace com seus resultados.

“Seu anticorpos são positivos para o Lúpus e Artrite Reumatoide”, Wallace explicou, antes de listar alguns dos efeitos colaterais correspondentes da doença, como dores nas articulações e exaustão.

Ainda assim, o médico fez questão de lembrá-la de que apenas esses resultados não confirmam necessariamente a presença real de nenhuma das doenças. “Às vezes você pode obter falsos positivos nessas exibições”, disse ele, que logo tratou de agendar uma consulta de acompanhamento na mesma semana.

Fãs e seguidores do mundo inteiro já se manifestaram através das redes sociais com

Mensagens de solidariedade para a famosa.