Quanto vale a palavra empenhada? 

Bons tempos aqueles em que a palavra de um homem (mulher) era como um tiro. Palavra dada, palavra cumprida. No mundo líquido em que vivemos, a palavra perdeu o valor. O que se diz hoje, vale pro agora e só por essa hora, quem sabe na vã tentativa de para acalmar a pobre criatura.

Uma pena.

Nisso, valores são perdidos, pessoas são enganadas, traídas, abandonadas, como se nada valessem. Vale o hoje, o agora. Amanhã? Bem amanhã é outro dia. E o que disse ontem? Bem, o que se disse ontem já não vale mais. Muda-se de ideia e comportamento, como se muda de roupa.

A liquidez rarefeita da fala empenhada faz com que as pessoas percam um dos pressupostos básicos do ser humano: a credibilidade. Nisso não se tem honra. Não há respeito ao outro. Fica tudo no dito pelo não dito.

Depois, quando a urna da vida trouxer a resposta, que não é a desejada, aquela mesma pessoa acostumada a não cumprir o prometido, sai a exigir que a palavra supostamente empenhada pelo cidadão-eleitor, que a ele chegou terceirizada pelo embuste do atravessador, seja cumprida.

Tarde demais.

Buenos dias a nosostros.

A alegria de um casal que celebra o amor todos os dias: Orleilson e Roseanne Cameli

Festival

O aniversário de Cruzeiro do Sul está chegando e com ele uma das festas mais tradicionais da região: o Festival da Farinha, que começa no dia 26 e vai até o dia 29. A farinha é um dos principais produtos de exportação da capital do Juruá.

Qualidade

Falando em Juruá, Cruzeiro do Sul tem muitos hotéis bons, mas a nova ala executiva do São José é uma das melhores da cidade. Não só pela qualidade do serviço, mas também pela bela vista da Orla e da Catedral.

Vista

Aliás, para quem vai a Cruzeiro do Sul, vale a pena demais se hospedar se hospedar na Suíte Juruá, que tem uma das melhores vistas da cidade.

Representantes acreanas da ANFRIBRO – Associação Nacional de Fibromiálgicos e Portadores de Doenças Correlacionadas, Gecieli Belmont, Rafaela Roque e Lene Queiroz, em visita ao deputado federal Alan Rick. O deputado é autor do PL 6295/2016, que institui o Dia da Fibromialgia com o objetivo de promover maior conhecimento sobre o tema

Milho

E para quem gosta de conhecer o Acre mais profundo, vale prestigiar o 6º Festival do Milho de Porto Walter nos dias 20,21 e22. A grande atração da festa são as tradicionais comidas típicas derivadas do milho.

Casal Lucas Costa e Robertha Moura é daqueles que a gente ama ter por perto. Os dois celebram nesta terça-feira,10, 10 anos de feliz união.

Corolla

A Xapuri Motors prepara uma belíssima festa de lançamento do Corolla 2020 para seus clientes e amigos neste sábado, 14, a partir das 8h30, na sua loja da BR-364, bairro Santa Inês. Grata pelo convite.

Festa do Peão

E vai ter exposição em Acrelândia neste final de semana. O principal evento da festa é a inauguração do Parque de Exposições que leva o nome do ex-governador Orleir Messias Cameli, onde passarão a ser realizados os eventos da cidade.

O sorriso e alegria das amigas Socorro Rodrigues e Márcia Abreu com o advogado e colunista social Moisés Alencastro