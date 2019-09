Porto Acre abre processo seletivo para saúde; salários chegam até R$ 9 mil

A Prefeitura de Porto Acre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SEMSA), publicou abertura do edital de nº (005/2019) que trata sobre contratação temporária de pessoal para atender as necessidades da rede municipal de saúde. O edital do processo seletivo simplificado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10).

São ofertadas, uma vaga imediata para educador físico (mais 5 de Cadastro de Reserva/CR), Farmacêutico uma vaga e (5 de CR), três vagas para médico (15 de CR). Todos os candidatos deve possuir ensino superior com o certificado de conclusão de curso e o registro no conselho da sua classe.

Para nível médio e fundamental são ofertados três vagas e (15 de CR). A remuneração varia entre R$ 1.014,00 até R$ 9.000,00. Todos os cargos pretendidos tem carga horária de 40h semanais.

As inscrições começam nesta quarta-feira (11) e seguem até sexta-feira (13), no horário de 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Acre, localizada na Rua do comércio, Bairro Centro Nº 502.

VEJA O EDITAL AQUI.