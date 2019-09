Prazo para inscrições nas vagas remanescentes do Fies termina amanhã (11)

Nesta etapa participam candidatos não matriculados nas faculdades

Candidatos não matriculados na Instituição de Educação Superior a qual desejam uma vaga por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) devem ficar atentos os momentos finais do prazo para as vagas remanescentes da seleção, que termina amanhã (11). O período para os já matriculados se estende um pouco, terminando no dia 29 de novembro. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa.

Para 2019.2, o Fies disponibilizou 46,6 mil oportunidades em 1.756 instituições de ensino privadas de todo o Brasil – as vagas remanescentes estão inclusivas nesse número e corresponde àquelas que não foram ocupadas no período regular. De acordo com o Ministério da Educação, no segundo semestre desse ano houve um aumento de 20% em relação ao processo seletivo do segundo semestre de 2018, quando foram ofertadas 39 mil vagas.

Para realizar a inscrição nas vagas remanescentes, é preciso atender às seguintes condições: ter participado do Enem, a partir da edição de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Após a conclusão da inscrição, o candidato tem dois dias úteis para validar as informações na instituição de ensino.

