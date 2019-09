Paulo Cezár se manifesta sobre dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O Governo do Acre se pronunciou acerca do relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta terça-feira (10).

Em nota assinada pelo coronel Paulo Cézar, Secretário de Segurança Pública, explica que nos oito primeiros meses de 2019 o Estado do Acre registrou queda nos índices de homicídios de 34,69% em relação ao mesmo período do ano passado. O mesmo levantamento revela redução de até 28,4% dos crimes violentos na capital acreana.

Cézar diz que os dados podem ser mal interpretado no contexto em que foi divulgado e afirma que os resultados colocam o Acre em segundo lugar em mortes violentas.

Veja a nota:

Nota de esclarecimento

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), diante de matéria veiculada no site ac24horas, com o título: Acre registra queda em homicídios, mas segue entre os três piores em quatro anos, vem a público esclarecer que:

1. A referida matéria retrata apenas os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o qual considera as ocorrências no período 2017/2018.

2. É importante ratificar o que o conteúdo da matéria ressalta quando diz que “A redução foi proporcionalmente mais acentuada no Acre, que registrou menos 25% no total de mortes”.

3. Também é importante destacar que a comparação que leva a entender que o número de mortes violentas continua a crescer no Acre, diz respeito a um comparativo que compreende o período de 2015 a 2018. Portanto, não considera a atual realidade do Estado.

4. Por fim, ressaltamos que nos oito primeiros meses de 2019, o Estado do Acre registrou queda nos índices de homicídios de 34,69% em relação ao mesmo período do ano passado. O mesmo levantamento revela redução de até 28,4% dos crimes violentos na capital acreana.

5. Resultado esse que coloca o Acre como o segundo estado do país que teve maior redução no número de mortes violentas.

Rio Branco – Acre, 10 de setembro de 2019.

Paulo Cézar da Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública