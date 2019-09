Para governo, briga na Sesacre foi induzida por deputado em movimento político-partidário

O deputado Fagner Calegário (sem partido) desafiou o secretário-adjunto de Saúde, coronel Jorge Resende, para sair na porrada com ele. “Se ele quer brigar com servidores e deputado aqui está um que sai na porrada com ele”, provocou. Segundo Calegário, que é mestre em Taekwondo, ele é preparado para enfrentar qualquer briga. Lamentou que esse governo está querendo levar os funcionários ao suicídio no mês de combate ao suicídio.

Servidores gritam “fora Tchê!”

O líder do governo, deputado Luís Tchê (PDT), ocupou a tribuna para fazer a defesa do governo alegando que não estava ali para mentir nem enganar servidores, mas para falar a verdade. Disse ser contra a postura do coronel que teria agredido servidores e ao deputado Jenilson. Para ele, os funcionários precisam lembrar que o governador Gladson Cameli assumiu o governo com salários, 13º atrasado, o Pró-Saúde em vias de ser extinto além das monstruosas dividas com fornecedores. Segundo Tchê, Gladson nunca fechou as portas para o diálogo com os servidores da Saúde.