Mulher denuncia prefeitura por não resolver problema com vazamento de fossa

A depressão, causa principal dos suicídios, é uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas.

Estudos mostram que é na cabeça dos jovens, que ao passar pelas transformações tão particulares da idade, que a depressão encontra espaço e cresce entre a juventude.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada 40 segundo uma pessoa comete suicídio no Mundo e a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil. Cerca de 322 milhões de pessoas sofrem com depressão, no Brasil, 5,8% da população brasileira tem depressão, o que significa 11,5 milhões de brasileiros depressivos.

Por isso, é ainda mais importante quando iniciativas no mês dedicado ao enfrentamento ao suicídio vêm dos próprios adolescentes.

É que começa a fazer o Grêmio Estudantil da Escola Antônio de Oliveira Dantas, localizada em Mâncio Lima, vale do Juruá.

A unidade de ensino que conta com mais de 500 alunos matriculados é a maior do município.

Por isso, seguindo os princípios da campanha Setembro Amarelo o Grêmio Estudantil Jovens do Futuro irá iniciar uma campanha com 1 desafio diário, pelos próximos 21 dias, iniciando nesta terça-feira, 10.

“Presenciamos casos de depressão entre nossos colegas em uma cidade tão pequena como é Mâncio Lima. Por isso, às 11:00 horas da manhã desta terça e durante 21 dias, vamos propor pequenas atitudes que podem ser feitas por todos nós que espalhem amor e bondade. O que queremos é que as pessoas saibam que elas tem que falar sobre depressão e procurar ajudar quando precisarem”, afirma Pablo Ruan, presidente do Grêmio Estudantil.

Quem quiser participar, pode acessar o o grupo “21 dias de desafios” por meio do link:

https://chat.whatsapp.com/DD8ASdt1dqDG1HaFxsS1Kb.