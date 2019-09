Moradores interditam BR-364 para exigir melhores condições de tráfego em ramal

Moradores da região do bairro Taquari interditaram a BR-364, no quilômetro 129, em Rio Branco, por cerca de 1 hora na tarde desta terça-feira (10). De acordo com informações dos manifestantes, a intenção era chamar atenção de representares da prefeitura da capital e do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) devido as más condições de trafegabilidade do Ramal Menino Jesus.

Eles pediram a presença de autoridades competentes para solucionar a questão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocaram ao local para manter a ordem pacífica do manifesto, que durou até aproximadamente 15h30.

Esta não é a primeira vez que moradores do local reclamam. Em março deste ano eles também exigiram uma estrutura na região por conta de buracos. Segundo os moradores, há mais de um ano o local está abandonado pelo poder público.