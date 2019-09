Ministério Público do Acre realiza “Diálogos Sobre Suicídio” nesta terça-feira

O mês de setembro é dedicado a discutir, conversar, alertar e prevenir o suicídio.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, promove a II Roda de Conversa – Diálogos Sobre Suicídio.

A roda de conversa acontece às 14 horas desta terça-feira, 10, no auditório do MP, localizado na Galeria Cunha, no centro de Rio Branco.

O evento vai contar com a presença de especialistas como a psicóloga Andrea Villas Boas, coordenadora do Núcleo de Prevenção ao Suicídio do pronto-socorro, o médico psiquiatra Marcos Araripe, Márcia Aurélia, coordenadora de saúde mental da Sesacre, Pascale Assunção, gerente do CAPS, além da Procuradora de Justiça Gilcely Evangelista e do digital influencer Pablo Charife.