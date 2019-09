Servidores da Saúde aderem a greve geral em Cruzeiro do Sul

O Projeto de Lei do vereador Chaguinha do Povo (PDT), aumenta de 14 para 17 o número de vereadores na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. Se a Lei for aprovada, a ampliação já vai valer pra eleição do próximo ano.

O vereador Chaguinha, que é primeiro secretário da Câmara, só apresentou o projeto verbalmente no plenário da Câmara nesta terça feira, 10. Não mostrou o documento nem argumentos, como o aumento da população de Cruzeiro do Sul, de acordo com censo do IBGE.

Só diz que o acréscimo na população local foi de cerca de 20 mil habitantes. “E a população rural rural aumentou muito e precisam de representantes”.

O Projeto divide opiniões. O vereador Elenildo da Pesca (Progressistas) disse que votará contra. “Acho desnecessário aumentar a quantidade de vereadores”.

O vereador Carlinhos Alves (MDB) é favorável e cita que não haverá aumento no repasse do executivo municipal pra pagar os dois novos vereadores. “O repasse será o mesmo, mas aqui vamos ter que reduzir as assessorias ou algo assim”, explica.

Recentemente em Rodrigues Alves, a Câmara aprovou o aumento na quantidade de vereadores. Passou de 9 para 11.