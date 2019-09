Grêmio Estudantil de escola em Mâncio Lima lança 21 dias de desafio contra o suicídio

Com 22 profissionais, entre médicos especialistas, enfermeiros, assistentes sociais, biomédicos e farmacêuticos, o Programa Saúde Itinerante do Acre vai ter mais uma edição no próximo fim de semana, no município de Xapuri.

O atendimento ocorrerá nos dias 13 e 14 de setembro (sexta-feira e sábado), na escola estadual Divina Providência, em parceria com o município via Secretaria Municipal de Saúde. Os serviços ofertados durante a ação serão: consultas nas áreas de clínica geral, pediatria, ginecologia/obstetrícia, gastroenterologia, ortopedia, ginecologia, cardiologia e psiquiatria.

Também haverá atendimento do serviço social e os seguintes exames de apoio diagnóstico: ultrassonografia, endoscopia digestiva alta (ofertados no Hospital Epaminondas Jácome), ecocardiograma, Preventivo do Câncer do Colo do Útero (PCCU), eletrocardiograma, exames laboratoriais e distribuição de medicamentos. Os exames laboratoriais serão realizados na Unidade Municipal de Saúde Félix Bestene Neto.

O programa Saúde Itinerante atua em parceria com as prefeituras e contribui com a oferta de médicos especialistas, exames, serviços e ações de prevenção, promoção, tratamento e recuperação da saúde, com ênfase na continuidade e resolutividade das demandas.

De acordo com a enfermeira Rosemary Ruiz, coordenadora do Saúde Itinerante, esse será o 13º atendimento do ano de 2019. Até aqui já foram realizadas quase 3.500 consultas médicas, 2.000 exames laboratoriais, 800 exames de apoio diagnóstico e mais de 1.000 atendimento odontológicos.

“Estamos muito ansiosos para que esse seja um atendimento de grande importância em que a população saia satisfeita e que a gente tenha conseguido resolver os problemas dos usuários do SUS que procuram o nosso atendimento. O Saúde Itinerante é um programa de alcance social muito grande, então o nosso objetivo é levar ações e serviços de saúde onde a população reside”, afirmou a coordenadora.

Há 19 anos, o Saúde Itinerante leva atendimento médico especializado e ações de saúde para todos os municípios, principalmente às comunidades de difícil acesso e com carência de oferta assistencial. Mais de 300 mil atendimentos foram realizados ao longo dessas quase duas décadas.