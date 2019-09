Gladson e Rocha de viola afinada!

Quem apostava que durante a campanha, depois da vitória, na posse e depois da posse em um racha do vice-governador major Rocha (PSDB) com o governador Gladson Cameli (Progressistas) deu com os burros n’água. É bem verdade que no início da gestão a tomada era de três pinos e os buracos só de dois, mas conseguiram um adaptador e agora a energia flui tranquilamente. Gladson Cameli chegou a declarar que ninguém iria conseguir fazer com que ele e Rocha se desentendessem. O certo é que a viola está afinada.

O governador foi para a Alemanha em busca de recursos e o vice assumiu o cargo e já trabalha em parceria com a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e demais instituições para resolver os problemas que não são poucos. Deputados, servidores e a população insatisfeita querem respostas sobre vetos, bons salários e melhorias na Saúde respectivamente.

. Mudar nome de prédio não é política pública!

. “Eu pensei que já tinha visto de tudo no Acre”!

. Exclamou uma servidora da Saúde.

. Segundo ela, quem teve a ideia estapafúrdia de querer mudar os nomes das instituições públicas não sabe realmente do que a população precisa.

. “Quem teve essa infeliz ideia deveria ganhar o prêmio de imbecil do ano”, tascou.

. Disse que o Hospital Regional de Brasiléia, por exemplo, precisa de medicamentos, especialistas, profissionais qualificados e um bom atendimento à população e não mudar de nome.

. Afirmou que se todo grupo político que vencer uma eleição decidir mudar nomes de prédios públicos o povo tá lascado.

. “Já pensou se, por exemplo, o senador Sérgio Petecão (PSD), ganhasse a eleição para governador do Acre e quisesse mudar o nome do Arena da Floresta para Arena Boi Cagão”, ironizou.

. Ela lamentou profundamente o que chama de “culto a ignorância” por parte de muitas pessoas.

. Reclamou da falta de posicionamento do Ministério Público sobre o tema.

. Não revelo o nome dela porque não sabia que eu estava ouvindo a conversa…vai que não queria que divulgasse, desse modo faço meu papel e proteja sua integridade.

. Mudando de farinha para pirão…

. Petistas da gema, entre um voto e outro para homologar a chapa municipal, comentavam que a prefeita Socorro Neri (PSB) não entendeu que o PT não se vende por cargos.

. O PT é um partido complexo, que se integra a uma causa, um projeto político, ideias e não pessoas.

. O certo é que o partido não caminha uniforme na reeleição da prefeita Socorro; o PC do B também não!

. Só precisam contar para ela, mas não tem agenda política para discutir as eleições de 2020.

. Como diz a Xantipa, quando forem tratar do assunto a Inês é morta, na verdade, só os ossos, o esqueleto, a carcaça.

. Politicamente falando, é claro e evidente!

. Morador de Epitaciolândia perguntando que um cidadão pode ser vereador e não morar na cidade, além de faltar três sessões do mês, já que o Regimento Interno permite.

. Pergunte para o Ministério Público, guardião da lei e defensor dos direitos difusos da sociedade.

. Vai que esse é um caso “difuso”!

. E o que é difuso?

. Já quer saber demais, entra no google!

. Por esses dias a Lava Jato está requentando muita comida, em outros casos, cozinhando na água morna!

. O mito tem uma saúde de ferro!

. Bom dia!