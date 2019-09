Edital do concurso de Cruzeiro do Sul só será publicado na próxima semana

De acordo com o procurador da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Jonathan Donadoni, o edital do concurso público deverá ser publicado na próxima semana. Ele está fazendo uma revisão e em seguida, o documento será enviado para a Câmara Municipal, para apreciação.

Donadoni ressalta que está com o edital desde sábado, 7, quando verificou “algumas imprecisões em alguns itens, como nas vagas e remunerações, que estão divergentes da Lei, o que poderiam suscitar questionamentos por parte dos órgãos de fiscalização e dos inscritos no concurso”.

O trabalho agora é para aperfeiçoar o documento, garantido maior segurança ao certame. De acordo com Donadoni, as 511 vagas estão mantidos. “Faremos pequenas modificações, enviarmos para a Câmara e na próxima semana publicaremos”, citou o procurador.

Na última quinta-feira, 5, o prefeito Ilderlei Cordeiro, fez um ato na Praça do Fórum, com a presença de vereadores, sindicalistas e servidores para anunciar o lançamento do edital para esta segunda-feira, 9, com inscrições para a terça-feira, 10.