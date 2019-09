Desembargadores se reúnem a portas fechadas com deputados

Os desembargadores Francisco Djalma (presidente do TJ), Roberto Barros e Eva Evangelista, se reuniram às pressas com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Daniel Zen (PT) também participam do encontro.

De acordo com o ac24horas apurou, o objetivo do encontro é discutir o veto do governador Gladson Cameli (Progressistas) a emenda do Artigo 21 proposto pelo deputado Chico Viga (PHS), pactuado entre os poderes por ocasião da discussão e apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O governador Gladson Cameli vetou nove projetos de leis e emendas a LDO. Os deputados foram surpreendidos com a decisão, já que havia as propostas haviam sido negociadas anteriormente. A base do governo de juntou a oposição para fazer valer a independência do parlamento e tendência é de derrubada dos vetos.

O artigo 21, modificado na LDO, favorece diretamente o Poder Judiciário, Defensoria Pública e o próprio Poder Legislativo. Com a ausência do governador Gladson, que se encontra na Alemanha, o vice-governador major Rocha (PSDB) terá que dialogar com todos.