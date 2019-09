Correios do Acre pode entrar em greve nesta terça-feira (09)

Produzido com telefone celular em Assis Brasil, o documentário “O Último Pracinha” está disponível no YouTube, no canal do cineasta Adalberto Queiroz. O filme conta a história de um morador de Assis Brasil que integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e lutou em Monte Castelo.

O documentário é o exercício prático dos alunos da oficina de audiovisual no âmbito do projeto Caravana de Cultura e Humanização, que percorre cidades do Acre ensinando cinema aos jovens.

“Fiquei surpreso. Lá em Assis Brasil existe um senhor chamado Joatan Conegundes, que foi pracinha da 2ª Guerra Mundial e o documentário fala dessas circunstâncias”, contou Adalberto Queiroz ao ac24horas.

Assista: