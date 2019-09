Confusão generalizada: servidores adentram Sesacre e deputado alega ter sido agredido por secretário

Os servidores da Saúde do Acre adentraram a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) na manhã desta terça-feira, 10, após acamparem em frente ao órgão. Uma confusão generalizada foi formada. O deputado estadual Jenilson leite (PCdoB) alega ter sido agredido por um coronel que atua como secretário-adjunto da saúde.

Segundo o deputado, um dos secretários da saúde o chamou de ‘vagabundo’. O clima é tenso. Segundo informações, a confusão ocorreu no momento que funcionários do governo tentavam retirar os servidores grevistas de dentro da Sesacre. Uma greve geral foi deflagrada pelos servidores por tempo indeterminado.

Ontem, houve uma reunião com representantes do Estado, mas ambos os lados não chegaram a um consenso.

“As pautas que a gente reivindica desde janeiro o Governo não se compromete com data de concretização e consolidação de nenhuma. Ficaram de enviar um documento oficial amanhã das nossas pautas. A greve está mantida por tempo indeterminado em todo o estado. Vamos nos concentrar em frente à Sesacre e vamos aguardar a manifestação do governo. Se eles mudarem e atenderem as nossas pautas, a gente coloca para apreciação da categoria, se a conversar for a mesma de hoje a greve vai seguir por muito tempo”, explica Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

As principais reivindicações da categoria são a regulamentação do Pró-Saúde, melhoria nas condições de trabalho, concurso público, revisão do plano de carreiras e salários e definição da etapa alimentação.

