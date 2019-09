Capixaba decreta estado de emergência devido a estragos causados por temporal

Um trabalho de investigação da Polícia Civil através da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) resultou nas prisões do líder do Comando Vermelho (CV) Nataniel Andrade Silva, de 20 anos, vulgo “Coronel”, e sua namorada Fernanda Texeira da Silva, de 28 anos, ex-mulher do líder da facção Bonde dos 13, mais conhecido como Manoel Martiniano, vulgo “Nego goma” que é um dos fundadores da facção. A Prisão do casal aconteceu na tarde deste domingo em uma casa no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

De acordo com o Delegado Pedro Resende, Nataniel é líder do CV e estava foragido, ele preso após um mandado de prisão pelo crime de organização criminosa, ele determinava as morte de rivais, assaltos e organizava o tráfico de droga na região.

“O “Coronel” tinha um mandado de prisão expedido pelo crime de organização criminosa, era um foragido da Operação deflagrada pelo Gaeco. A Polícia Civil vinha buscando informações aonde ele estava e a equipe da DCORE conseguiu fazer a localização e a prisão de Nataniel. No momento da prisão ele estava com a sua namorada Fernanda Teixeira, outra conhecida da polícia, a primeira prisão dela foi em 2009 no município de Xapuri, ela estava foragida porque cortou a tornozeleira eletrônica. O “Coronel é um dos líderes do Comando Vermelho no bairro Nova Estação, ele organizava o tráfico de droga na região, determinava morte, comandava os assaltos. Foi uma prisão importante para trazer paz e tranquilidade para a população daquela região”, disse o delegado.

Resende disse ainda que Fernanda era mulher do líder fundador da facção “Bonde dos 13” e ficou surpreso com seu envolvimento com líder do CV.

“Quando tomei posse, de delegado em Xapuri em 2009, fiz a primeira prisão da Fernanda pelo crime de tráfico de drogas, ela na época era casada, tinha um relacionamento com Manoel Martiniano, mais conhecido como o “Nego goma” que é um dos fundadores da facção “Bonde dos 13″, e agora para a surpresa, ela está namorando com um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho”, concluiu.