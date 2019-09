Abertas inscrições para processo seletivo do Pronatec; remuneração será de R$ 2.250

Acaba de ser publicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) o resultado preliminar da segunda fase do XXIX Exame de Ordem. A lista com o nome dos aprovados foi divulgada na tarde desta terça-feira (10). Os candidatos não aprovados ainda podem entrar com recurso por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site da OAB.

A lista definitiva de candidatos aprovados no concurso ainda será publicada, após o julgamento dos recursos. A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O teste pode ser prestado por qualquer bacharel em Direito formado em instituição regularmente credenciada. Também podem prestar o exame os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

Na web, o presidente da OAB no Acre, Erick Venâncio, parabenizou os aprovados acreanos.

Confira a lista completa AQUI.