Use e abuse da moda colorida e manchada do Tie Dye

Gleici Damasceno conheceu Wagner Santiago no Big Brother Brasil 18, engatou um namoro com o artista plástico dentro do reality e ficaram juntos por mais de um ano até anunciar o fim do relacionamento no dia 1º de julho. Em um curto período, pouco mais de um mês depois, o casal já estava junto de novo e até foi tietado por um fã em uma loja de móveis em São Paulo.

Sempre muito discreta, a atriz abre o coração especialmente para a Marie Claire e diz que, apesar de terem iniciado uma relação no programa de maior audiência do país, os dois sempre foram muito discretos e ela preza por isso fora da casa também.

“Ainda estou aprendendo como é lidar com o interesse das pessoas na minha vida pessoal, com a expectativa delas em relação às mudanças que acontecem ao meu redor. Temos uma relação muito comum, em que acontecem desgastes naturais que qualquer outro casal enfrenta e, inevitavelmente, a exposição acaba potencializando isso. Agora, estamos em um momento de entender como as coisas serão daqui pra frente. Tudo ainda é recente, então não tenho muito o que contar, mas estamos bem e felizes. Quero aproveitar este espaço para agradecer a todos pelo carinho”, comenta.

Claro que todo término é muito doloroso para ambas as partes e demanda um tempo para as feridas cicatrizarem. A vencedora do BBB18 afirma que o processo para eles foi muito difícil.

“Como é pra todo mundo, acredito. É difícil, mas foi um momento importante que nos trouxe de volta ao momento que estamos hoje”, esclarece.

Viver três meses confinados dentro de uma casa com mais de 70 câmeras expõe a vida de todas as pessoas que vivem ali. Contudo, Gleici fala que não é avessa ao interesse do público pela sua vida pessoal, explica que tem aprendido como essa parte funciona e sempre tenta aproveitar o máximo do carinho de seus fãs.

“Diferente do que as pessoas pensam sobre reality, é mais do que uma exposição: é viver uma experiência única na vida, que te dá a dimensão de como é conviver com os mais diferentes tipos de personalidades, é uma experiência social, que todos na vida deveriam ter. Dito isso, posso dizer que não me incomoda o interesse do público, eu estou entendo ainda como isso funciona e o positivo disso é o carinho e a torcida pelo meu bem que recebo diariamente.”

Ela ainda aponta que a fama repentina lhe trouxe mais visibilidade para falar sobre o que acredita e para ir atrás de um sonho novo, que é a atuação.

“Foi enriquecedor pra mim enquanto ser humano e sou grata porque também me deu voz. Eu procuro transformar o negativo em positivo, levo a vida desse jeito. Eu ganhei visibilidade para falar no que acredito, para empoderar outras meninas que se inspiram em mim a ir atrás dos seus sonhos. É muito bacana receber os retornos de meninas que ao acompanharem minha trajetória se sentem mais confiantes de enfrentar os desafios e ir atrás dos seus sonhos. Isso é impagável”, brada.

Os planos para o futuro a jovem atriz já traçou: está estudando artes cênicas em uma famosa escola de São Paulo, onde está morando com sua irmã e a sobrinha. Enquanto isso, ela continua o namoro à distância com Wagner, que vive em Curitiba.

“Acabei de me mudar para um apartamento novo e trouxe minha irmã e sobrinha para ficarem comigo.”

Fonte: Revista Marie Claire