Secretaria de Turismo busca autonomia financeira com PPA

O Plano Plurianual (PPA) do Estado do Acre para os próximos anos do governo Gladson Cameli possui um programa voltado para o desenvolvimento do Turismo Acreano. A secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, falou nesta segunda-feira, 9, em entrevista à rádio Aldeia FM, que a pasta pretende ter oportunidade de oferecer serviços e ações a partir de 2020, com a autonomia que pode vir com a liberação de recursos do novo PPA.

Segundo a secretaria, o objetivo é organizar, especializar, divulgar nacional e internacionalmente os atrativos Turísticos Acreanos, consolidando-o no cenário mundial. “É um orçamento que baliza nossas ações, ele está lançado no PPA geral do Estado que se encontra em fase de consolidação. Lá solicitamos os recursos necessários para que o Turismo seja uma Política de Estado efetiva e com retorno social de alto impacto, após a consolo vem a fase de brigar pelo financeiro”, detalhou a titular da pasta.

A ideia é fazer com que a secretaria de Empreendedorismo e Turismo tenha mais condições de realizar eventos pelos municípios acreanos, aliada a parceria com diversas outras secretarias. “Dentro do Programa macro existem dois sub-programas, o Programa do Desenvolvimento do Turismo Indígena (voltado para o fortalecimento das aldeias) e o Programa de Desenvolvimento do Turismo Acreano (engloba todos os demais seguimentos do turismo acreano e até mesmo o turismo interno)”, esclarece.

Por enquanto, Sinhasique está em busca desses recursos, já que o PPA não garante que a secretaria terá, de fato, o ganho do aporte financeiro. Vai depender da previsão orçamentária do Estado.

O PPA – é um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Estadual ao longo de um período de quatro anos.