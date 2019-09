Salva vidas de rodeio é atingido por chifrada de touro, em Sena

Durou exatamente 10 dias a saída de Semírames Dias do cargo de Secretária Estadual de Fazenda.

A “dona da chave do cofre”, que é auditora de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), e desde o início da gestão Gladson Cameli é considerado um dos melhores quadros técnicos do governo havia sido exonerada após pedir demissão do cargo no último dia 30 de agosto.

O pedido de demissão jamais teve os motivos revelados. À época se cogitou em problemas pessoais, o que até o próprio Gladson Cameli afirmou não acreditar. O governador então insistiu para não perder a continuidade do bom trabalho que vem realizando na SEFAZ e pediu que Semírames reconsiderasse sua decisão.

Convencida, volta ao cargo oficialmente nesta segunda-feira, 9, e ao que tudo indica, com carta branca. Pelo trabalho de ajuste financeiro e equilíbrio fiscal que vem fazendo na SEFAZ, seu retorno não deixa de ser uma boa notícia para começar a semana.

Junto com Semírames, quem também está de volta ao do cargo de Secretário Adjunto do Tesouro Estadual é Raymson Ribeiro Bragado.