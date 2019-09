Rede bancária segue com problemas no município de Cruzeiro do Sul

Sediada em Porto Velho, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva anunciou que após a capacitação de militares do Exército pelo Corpo de Bombeiros do Acre, as ações de enfrentamento às queimadas passaram a ocorrer de forma integrada com o Batalhão de Policiamento Ambiental nos municípios de Manoel Urbano, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, na região de São Salvador, na Reserva Extrativista Chico Mendes e na Floresta Estadual do Antimary.

As ações ocorrem no âmbito da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que em nível regional (Rondônia e Acre) se denomina Operação Verde Brasil.

A 17ª BIS coordena a GLO nos Estados de Rondônia e Acre.