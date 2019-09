Prefeitura lança programação com ações voltadas à prevenção do suicídio

A Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançam a campanha Setembro Amarelo. O mês faz alusão a prevenção ao suicídio e reforça as informações e as políticas públicas em torno do assunto. Durante todo o mês serão realizadas ações na capital para mostrar as alternativas existentes para se combater o suicídio.

A campanha tem sua importância, pois esse é um problema de saúde pública que estamos encarando agora, o suicídio, é causado, principalmente, pelo desconhecimento das pessoas. As causas do suicídio e os tratamentos para evitar que ele aconteça também não são conhecidos por todos. Muitas vezes, familiares e amigos não reconhecem os sinais de que alguém próximo pode tirar a própria vida. E ainda, muitas vezes, a própria vítima não entende que precisa de ajuda e acaba se afundando cada vez mais em solidão. Por isso, é preciso falar sobre suicídio e discuti-lo abertamente.

Em 2014, um relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontou que o Brasil é o 8º país com a maior taxa de suicídios do mundo. Em Rio Branco – AC no ano de 2018, o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) registou 1132 atendimento no plantão psicológico, sendo que deste número (394 pessoas) deram entrada com tentativas de suicídio notificadas e acompanhadas na HUERB.

No dia 10 de setembro de 2019, será realizado um ato em alusão ao Mês de Prevenção do Suicídio e valorização da Vida com parceria da Policia Militar do Estado do Acre/ Setor de Ação Social da PM.