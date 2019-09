Pecuaristas do Acre receberam 1º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira

A Prefeitura de Rio Branco (PMRB), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), convoca os candidatos aprovados do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e pessoal administrativo do edital nº (01/2019).

A lista dos aprovados foi publicada no Diário do Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (09).

Os candidatos aprovadores devem comparecer a partir desta segunda-feira (09) às 8h, no Departamento de Gestão de Pessoas-DGP- Núcleo de Lotação da Sede da Secretaria Municipal de Educação-SEME, situada na Rua Quintino Bocaiúva nº 32, Esquina com a Rua Milton Matos nº 1833, Bairro Bosque, Rio Branco – AC, para fins de lotação, de acordo com a função, data e horário, para lotação imediata.

Confira: