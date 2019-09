Mulher é detida em Campo Grande com maconha que seria entregue no Acre

Crianças e adolescentes da zona rural do município de Capixaba, no Acre, estão sendo obrigados a faltar aula por falta de um ônibus escolar. O veículo parou de fazer o transporte dos alunos do ramal Zaqueu Machado até o perímetro urbano da cidade na semana passada, devido a um problema mecânico. Na manhã desta segunda-feira, 9, o problema ainda não havia sido solucionado.

O coletivo, segundo uma moradora e mãe de estudantes que dependem do ônibus, transporta alunos de quatro escolas distintas, três do município e uma da rede estadual de ensino. “Estamos pedindo ajuda porque não recebemos nenhuma posição do Núcleo da Educação em Capixaba. Não sabemos quando o ônibus vai voltar a circular”, disse uma mãe, que não quis ter o nome revelado.

Alguns pais, conforme informações repassadas, levaram seus filhos até a margem da estrada para acessar outro ônibus escolar que faz o transporte dos alunos de outro ramal mais próximo. “Só quem tem transporte próprio pode fazer isso e quem não tem fica prejudicado”, reclamou uma moradora.

As escolas que estariam afetadas com situação, são, de acordo com os denunciantes, Argentina Pereira Feitosa, Nair Sombra, Noélia Maria e Mundo Encantado.

De acordo com os moradores do local, a promessa era de que na última sexta-feira, dia 6, o ônibus já estivesse transportando os alunos, mas isso não ocorreu. “O núcleo [da Educação] não deu garantia de conserto, nem solução. Hoje, segunda-feira, e não tem ônibus para levar nossos filhos. A aula está ocorrendo, mas a meninada aqui do ramal está perdendo as aulas, não sabemos a quem recorrer”, lamenta a mãe.

Conforme os moradores do ramal, o transporte rural leva alunos de pré-escola, ensino fundamental e médio. “O outro ônibus que faz a linha de outro ramal não passa aqui, mas podiam passar já que estamos sem nenhum”. O ramal Zaqueu Machado tem mais de 5 quilômetros de extensão e possui alunos estudantes do período da manhã, tarde e noite – do CEJA.

O que diz a Secretaria de Educação

Procurada pelo ac24horas, a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes do Acre disse que entrou em contato com o responsável pelo setor de transportes no município de Capixaba e foi informada de que na sexta-feira, 06, o ônibus que atende os alunos da Escola Zaqueu Machado apresentou problemas no motor de partida.

“Então hoje [segunda-feira], os alunos que moram mais próximos do ramal principal se deslocaram para lá pra pegar o outro transporte que faz essa rota e apenas os que moram muito distantes não conseguem utilizar essa alternativa. Porém, são poucos”, disse a assessoria da SEE.

A Educação ressaltou que desconhece que tenham quatro escolas afetadas. “Apenas essa citada acima”. “A equipe de mecânicos já se deslocou para avaliar e, se possível, já fazer o conserto do veículo lá mesmo e retornar a rota o mais breve possível”, garantiu a secretaria.