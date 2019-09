Ilderlei cria mais um feriado no município de Cruzeiro do Sul

O acidente aconteceu no início da Tarde deste domingo no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, quase em frente ao Hospital do Juruá. Uma mulher perdeu o controle do carro, subiu na calçada e arrancou um poste, deixando a fiação no solo e a localidade sem energia elétrica.

A mulher foi atendida no Pronto-Socorro. Ela sofreu cortes leves no rosto de foi liberada.

O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e o Detran fizeram os devidos procedimentos e controlaram o trânsito até a recolocação do poste e fiação.

O gerador do Hospital foi acionado.